Chicharito: “Cuando caen los goles y todo sale bien no hay apoyo. Festejas, no apoyas.”

La Selección Mexicana fue abucheada durante el segundo encuentro en la era de Diego Cocca en el Estadio Azteca, por lo que Javier Hernandez, quien siempre está presente en las polémicas alrededor del Tri, brindó un mensaje importante para la afición.

“Todos nosotros como fanáticos tenemos todo el derecho de poder exigir y de poder quejarnos si las cosas no van como queremos” Mencionó el Ex Seleccionado

“Para que a Mexico le vaya bien no depende del ‘Peje’ , no depende de Cocca, no depende del Chicharito, no depende de Raul Jiménez, no depende del Chucky, depende de todos nosotros para que nos merezcamos llegar a ser campeones del mundo algún día y para merecerlo, hay muchísimas cosas que todos tenemos que mejorar empezando por los jugadores, para despues los aficionados, para despues la directiva, y al final los medios de comunicación.” Agregó en su canal de Twitch.

El ‘Chicharito’ Hernández que ha vivido ambos lados de la moneda, parece conocer muy bien la postura y experiencia tanto de ser jugador como de ser aficionado, por lo que entiende a primera mano lo que vivió Guillermo Ochoa y el resto de sus compañeros la noche del domingo y puso a la Selección de Argentina como ejemplo ya que «Nadie quería a Scaloni y varios jugadores y ahora son campeones del mundo».