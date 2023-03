Conoce a la Joya de los Rayados que podría marcharse al Viejo Continente

La promesa de los Rayados de Monterrey Alí Ávila es uno de los elementos que más han sobresalido en la cantera de los regios y podría continuar su carrera en el viejo continente. El joven juega como delantero centro y ha logrado destacar en las categorías juveniles del club.

El juvenil todavía no ha podido debutar en el máximo circuito con los Rayados. Pese a que mostrado condiciones en las fuerzas básicas, su oportunidad en el primer equipo aun no llega. Porque la competencia de Rogelio Funes Morí, Germán Berterame y Rodrigo Aguirre lo ponen muy lejos del once titular de Vuce.

Con información de KeryNews, se encuentran tres equipos del viejo continente interesados en él: Espanyol, Sporting Gijón y Olympiakos. Aunque el panorama sería distinto con cada uno; Espanyol lo enviaría a su equipo juvenil; Olympiakos lo firmaría y lo cedería a otro club; Sporting de Gijón le ofrecería un proceso de desarrollo similar al del jugador Jordán Carrillo.

Ante el posible interés, no hay nada concreto aún para el futuro de Ávila. El atacante sigue esperando su oportunidad en Rayados, aunque sus probabilidades sean diminutas. Por otra parte, su equipo podría analizar la opción de un préstamo para que siga desarrollando su talento.

Por lo tanto culminara la temporada en Liga Expansión MX y su futuro para la 2023-2024 aún es incierto.