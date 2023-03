La vez que Leo Messi fue ofrecido al Real Madrid

Leo Messi vestido de blanco con la casaca del Real Madrid, nunca. Sin embargo, se ha revelado recientemente que el astro argentino tuvo un acercamiento (mínimo) por parte de los Merengues.

Manolo Romero, ex ojeador del Madrid en la época de Vicente del Bosque platicó con el Diario AS de este suceso que pudo haber cambiado la historia del futbol mundial.

¿Un representante ofreció al Real Madrid a Leo Messi?, le cuestionaron

“Si”, respondió de manera escueta, para después alargar la anécdota.

¿Un Leo Messi que estuvo sentado en tu coche?,

“Correcto, por eso mi coche tiene más valor, no era de tan pequeño porque ya era Juvenil, es más le podrás preguntar a Leo que lo sabe”

¿Qué pasó? ¿Cómo fue?

“Pues estábamos viendo el partido, y el representante que era Horacio Gaggioli, ahora ya no lo, es el que lleva a Marco Asensio pues nos dijo: oye el padre está muy molesto porque cree que no le van a dar la oportunidad y me dice que si lo llevaría al Madrid, le digo no me digas dos veces, que ahora mismo llamo a los jefes y llame a los jefes y por eso estuvo Leo en mi coche de donde estuvieron hablando con los jefes del Madrid, pero bueno dijeron que había tema, incluso (mencionaron) lo de (Luis) Figo que había sido un tema electoral, pero (dijeron) ya sabes que el Real Madrid y el Barcelona se ladran pero no se muerden”

