Hugo Sánchez promete darle un título mundial a México

El Tri todavía sueña con llegar al tan ansiado quinto partido en una Copa Mundial. En el mundial de Catar 2022, ni siquiera pasó la fase de grupos al quedar detrás de Argentina y Polonia.

Pero sin embargo, una leyenda como lo es Hugo Sánchez, para muchos el mejor jugador en la historia de México, fue mucho más allá y destacó que si le dan un plazo de tiempo de trabajo puede incluso ser campeón del mundo.

En una entrevista para el medio La Opinión de Los Ángeles, el ex delantero de Real Madrid resalto: «Podemos ser campeones del mundo, pero se necesitan tres procesos mundialistas».

Y señalo que «Si me dejan tres procesos mundialistas yo me comprometo a que podemos ser campeones del mundo, pero los dueños y los directivos del fútbol mexicano no lo ven así».

«Me incomoda, me molesta que no se me esté sacando provecho, porque me estoy haciendo mayor. Quien debe estar en el puesto es un mexicano, los últimos extranjeros no consiguieron nada importante», explicó.

Para terminar, Hugo Sánchez concluyó: «Ahí me desilusiona que nuestros dirigentes no están tomando las decisiones correctas. Llevamos cuatro o cinco entrenadores no mexicanos y estamos igual. Hay que poner gente nuestra».