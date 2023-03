Joao Rojas manda indirecta a Vucetich y recuerda las ofertas Europeas que dejo por ir a Rayados

El jugador Joao Rojas ya no soporta no jugar los 90 minutos totales con Rayados de Monterrey, y por ello solicito una oportunidad.

Y por eso mandarle una indirecta al estratega Vucetich y decirle que rechazo ir a Europa por ir a Rayados de Monterrey para jugar con ellos.

Y es que el ecuatoriano de plano no encuentra la forma para que por fin lo dejen jugar. Pero la lesión que tuvo para el Apertura 2022 lo ha ido dejando fuera, ya que la confianza de Vuce en él fue muy poca.

El jugador ecuatoriano de plano tuvo un estreno terrible, pues apenas jugó dos juegos como suplente en aquel semestre. Lamentablemente una lesión de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda fue lo que derivó en una dura operación, lo que lo hizo perderse el resto del certamen.

“Estoy desesperado por ya jugar, por ser protagonista, me gusta jugar los 90 minutos, no me gusta salir de cambio, mucho menos ser banca, voy a intentar hacer lo imposible y lo posible para que el técnico pueda decir lo más rápido por mí y eso va a hacer el día a día, pero no voy a esperar sino voy a ir buscar por eso hasta que lo encuentre”. Menciono Joao Rojas.

Eso no fue todo, pues Joao le recordó a Rayados que él también ha puesto de su parte para estar en el club.

“Decidí venir acá y Monterrey me compró a tres días de quedar libre. Tenía opciones de Europa importantes, pero Monterrey vino y puso la plata a tres días de quedar libre. Eso para mí tiene mucho valor”. Finalizo Joao Rojas.