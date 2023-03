Pleito picante: ‘Jared, eres un invento del Pony Ruiz’

Las mesas de debate en ESPN suelen estar llenas de polémica (más cuando el tema es la Selección Mexicana) y a veces suelen pasarse de la raya, pero terminan logran su cometido, enganchar al espectador.

Ahora fue Jared Borgetti, quien, al defender a los futbolistas de la Selección Mexicana, se llevó un comentario soez por parte de Rafael Ramos. Sí, una discusión más en estos programas.

“Tú no eres líder de opinión entre los futbolistas actuales. Tú no eres líder de opinión de ningún futbolista. Buscas ser defensor. Jared es un invento del Pony Ruiz, que quede claro”, dijo Ramos.

Jared no se quedó callado y respondió de forma puntual.

“Es mi opinión y algunos puede gustarles o no, que a ti te valga por esa cabezota que no se te queda nada, porque la tienes lisa es otra cosa”, dijo el ex futbolista.