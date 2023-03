Chicharito Hernández confirma que tiene las puertas abiertas de la Selección mexicana ¿Vuelve al Tri?

Javier Hernández menciono que Diego Cocca, estratega del Tri, lo busco y le confeso que tiene abiertas las puertas para regresar a México.

Según el mismo Javier Hernández hace algunas semanas platico con Diego Cocca y el estratega argentino le comento que tiene las puertas abiertas para regresar a México para el Final Four de Nations League.

“Yo recibo una llamada hace tres semanas de Diego Cocca para informarme que, al igual que yo, todos los jugadores mexicanos tenemos las puertas abiertas y que obviamente iba a depender de nuestro nivel futbolístico y de las decisiones que él tomara”. Aseguro el atacante del Galaxy.

A si lo dio a conocer Javier mientras se encontraba en una presentación como nuevo socio de la empresa “100 Ladrillos”, inversora inmobiliaria.

De acuerdo al delantero se mencionó más que puesto ante el ante la acción de Diego Cocca. Todo esto después de que el Tata de plano lo dejo afuera y se perdiera su cuarto Mundial.

“Le agradecí la atención por esa llamada y me reiteró que no nada más fue conmigo, que todos los jugadores mexicanos tenemos las puertas abiertas y que ese lugar no los tenemos que ganar”. Finalizo Javier Hernández.