El guiño del Barcelona a Leo Messi

“Las historias bonitas en la vida tienen que acabar”, soltó Rafael Yuste, vicepresidente del Barcelona al respecto de un posible retorno de Leo Messi.

Una frase que eleva las ilusiones de los catalanes de poder volver a ver a su ídolo en casa.

Al dirigente del Barca le hicieron tres preguntas en una y a todas respondió afirmativamente

¿Le pediría al argentino que volviese? ¿le gustaría que regresase? ¿hay contactos?, fueron los cuestionamientos.

“A todo te diría que sí”, dijo.

“Sabe Leo y su familia el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que, por desgracia, no fueron a buen puerto. Tengo esta espina clavada de que no pudiese seguir. Si hablamos de La Masía, hablamos de Leo. Me encantaría que volviese por lo que podría representar, no sólo a nivel deportivo. las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien. Tenemos contactos con ellos”, señaló.