La promesa del ‘Tano’ Ortiz tras bronca con Nicolás Larcamón

Luego de los episodios vividos el fin semana en el duelo entre América y León, Fernando Ortiz, entrenador de las Águilas hizo una reflexión y llegó a una conclusión.

“Es algo que no tiene que ocurrir, no es la imagen que quiero como entrenador, no va a volver a ocurrir de mi parte, tendré que controlar las emociones personales y va a quedar ahí dentro del campo de juego.

“Me expulsaron, al expulsarme necesito entender y saber que iba a haber de alguna manera una infracción mía, pero a la vez estoy tranquilo sabiendo que he actuado de la mejor manera que me salió”, señaló.

Por este incidente, el ‘Tano’ fue castigado dos partidos por la Comisión Disciplinaria, así que, no podrá estar en el banquillo frente a Rayados y Cruz Azul.

“Cuando un entrenador está fuera por expulsión en cualquier equipo duele, pero estoy sumamente tranquilo con el cuerpo técnico que tengo y lo van a hacer de la misma manera como si yo estuviera dentro del campo de juego. Yo debo aprender de lo que me sucedió, que no vuelva a suceder y continuar, quedan dos o tres partidos importantes para cerrar de la mejor manera”, afirmó.