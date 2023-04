Christian Martinolli reveló su fecha y lugar de retiro

Christian Martinolli, uno de los narradores de futbol con mayor talento y carisma no solo en México sino en todo el mundo ha anunciado la fecha de su retiro.

El comunicador ya lo tiene claro: 12 años más y adiós a los micrófonos… Si que esto es tener planificando su carrera.

“Me voy a dar cuenta cuando ya no tenga chance de seguir narrando futbol porque ya lo vi en otros narradores y lo sigo viendo constantemente. Por supuesto que está padre seguir yendo a los eventos y que me paguen, pero no me puedo autoengañar.

“Ya te dije 60 años y me jubilo de la narración, 62 días quizá, depende si cae en un Mundial ahí me retiro, por ahora seguiré narrando futbol si me siguen contratando, pero después muy difícilmente creo que seguiré narrando”, dijo en entrevista para el portal web de Marca México.