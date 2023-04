El fuerte enfado de Kylian Mbappé con el PSG

Lío fuera de la cancha en el PSG: Kilyan Mbappé mostró su descontento con la directiva del conjunto parisino por haber usado su imagen sin autorización.

Paris Saint Germain publicó un video en donde promocionaba los abonos de la próxima campana y ahí figura Kylian; el video no le gustó al futbolista y lo externó a través de su Instagram

“Acabo de ver la campaña de reabono del club para la temporada 2023-2024. En ningún momento se me informó del contenido de la misma con mi interlocutor. Parecía cuando la hice una entrevista básica en una jornada de marketing del club. No estoy de acuerdo con este vídeo publicado. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero definitivamente no es Kylian Saint-Germain”, se lee en su publicación de Instagram.