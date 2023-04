El comentario de Vucetich que no gustará en la FMF

Víctor Manuel Vucetich no se anda con rodeos. Él habla de frente y no se calla nada cuando se trata de la Selección Mexicana

Ahora opinó sobre el amistoso que tendrá el Tricolor frente a Estados Unidos, un juego que, está fuera de órbita y que termina afectando a los clubes de la Liga MX.

“Es algo que considero que la Federación debe evaluar bien, todos los partidos que se hacen con la Selección sin afectar intereses de los clubes, a nosotros los dos elementos convocados (Jesús Gallardo y Víctor Guzmán) nos llegarán cansados, en dos días no se recupera un jugador, nos afecta.

“Estamos apoyando, pero creo que debe hacerse una planeación o la federación evaluar estos partidos o que se reprogramen, pero los calendarios están tan apretados que no se puede mover a ningún espacio, los equipos deben participar porque esto no es de una sola parte, debe ser un calendario que no afecte a ningún equipo, los torneos los podemos hacer buenos o malos dependiendo la gente que estamos teniendo y perjudica al funcionamiento del plantel”, apuntó el Rey Midas.