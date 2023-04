Guido Rodríguez en primera fila de golazos ‘Rayados’

Luego del golazo que hizo César Montes en el partido entre Espanyol y Betis, el nombre de Guido Rodríguez se volvió viral en Redes Sociales.

El ex de Águilas no pudo contener al ex de Rayados y cayó la anotación de los Periquitos; a partir de ahí vinieron las memorias del pasado.

El gol de tijerita del ‘Cachoro’ fue aplaudido por la multitud futbolera de Twitter y de inmediato los hinchas de Rayados recordaron uno de similar manufactura de Rogelio Funes Mori.

Un tanto que también tuvo de protagónico (villano) a Guido y al Cachoro (héroe). Al final, el resultado fue a favor de los sevillistas.