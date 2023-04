Novedades en el caso Dani Alves

Una pieza más en el rompecabezas del caso Dani Alves: la versión de Bruno Brasil, amigo del ex futbolista de Pumas, quien estuvo en la noche de los incidentes, y no había hablado al respecto.

“Dani habló con todas, como yo, pero más con ella, que se acercó a él en algunos momentos bailando y rozándose, llamando su atención.

“En un momento dado de la noche, Dani se separó de ella para hablar con las otras amigas y fue esta misma joven quien volvió a acercarse a él, entraron y salieron por separado y pasaron unos quince minutos”, reveló Bruno en el programa Antena 3 de España.

“Hablamos todo normal, no se dijo nada raro. Al salir del lavabo ella me dio un ‘give me five’ y su prima un beso en la mejilla”, agregó.

El próximo 21 de abril, Alves cumplirá tres meses en prisión; la resolución sigue en el aire y en los siguientes días, el futbolista podría dar una nueva declaración, la cual estaría sustentada en que no hubo agresión sexual y todo fue consensuado.