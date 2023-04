El ‘Tato’ responde critica de Luis García hacia Rayados y Tigres

En un video de su canal de Youtube, el ex futbolista Luis Garcia se lanzó con todo contra Tigres Rayados por no querer ceder futbolistas a la Selección Mexicana para su amistoso contra Estados Unidos.

“Se entiende que no es fecha FIFA, entonces Diego Cocca lanza una convocatoria que está condicionada a equipos como Tigres, que juega el jueves, pero Tigres tiene dos equipos de élite y en una de esas hasta tres.

“Y lo mismo aplicó Monterrey. Yo soy muy amigo de Tato Noriega y le quiero mucho, es más hasta le mande audio quejándome amargamente de esta situación y me dice ‘Es que mis jugadores no pueden jugar tres partidos en cinco días y si tienes toda la razón, como son arquitectos… se dedican a jugar futbol, eso es lo que hacen. En Monterrey también tienen chance de montar dos equipos de élite”, dijo el famoso comentarista de TV Azteca.

Y llegó la respuesta…

Hasta el Barrial, campamento del equipo del Cerro de la Silla, llegó el tema y desde ahí José Antonio Noriega dio su punto de vista.

“En este caso, en relación al nombre que mencionas, no es verdad que Luis (García) me habló, simplemente me mandó un recado y lo contesté, como debe de ser, porque somos amigos y porque tenemos relación.

“Y respondiendo de la misma forma que te respondo a ti, en el sentido de que los intereses de Rayados los voy a tratar de proteger siempre y que voy a manifestar nuestro punto de vista también siempre. Después la reacción de la otra parte ya no está en mis manos. Afortunadamente en este caso hubo congruencia, hubo inteligencia y creo que todos salimos beneficiados”, dijo el Tato.