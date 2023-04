Santiago Giménez tras récord del Chicharito

Santiago Giménez vive un presente goleador espectacular en Holanda, país que lo ha cobijado y ha podido disfrutar de su calidad futbolística.

El apodado ‘Bebote’ lleva 19 goles con Feyenoord en la presente la temporada y está a tan solo un gol de emparejar el récord de Javier Hernández, quien hizo 20 goles en un semestre cuando jugaba en el Manchester United entre 2010 y 2011.

En entrevista para Fox Sports, Santiago Giménez fue puntual en que no le quitan el sueño este tipo de marcas, sino que se focaliza en el éxito grupal.

“He leído varias cosas sobre esa marca, pero trato de no pensar en eso y dejo que el trabajo haga las cosas solas. No es como que yo trate de igualar o superar (a un compañero). A mi me da igual eso, trato de dar lo mejor de mí y que los números hablen por sí solos” dijo.

El próximo juego de Santiago es este jueves 20 de abril contra la Roma de José Mourinho, cotejo correspondiente a los Cuartos de Final de la Europa League.