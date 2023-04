Cristiano Ronaldo negoció su Porsche por el teléfono de una Pussycat Doll

La vida de los futbolistas está llena de anécdotas increíbles, muchas de ellas guardadas con demasiado sigilo y más cuanto se trata de estrellas mundiales.

Por ejemplo, la revelada recientemente sobre Cristiano Ronaldo, el hoy futbolista del Al Nassr, quien en el pasado hacia cualquier cosa para obtener el número telefónico de una chica.

Rod Thornley, ex masajista del Manchester United soltó la sopa sobre la increíble petición que le hizo CR7 en aquellas épocas.

La venta a la mitad de un Porsche carrera a cambio del teléfono de una chica

“Estamos en marzo/abril y se va al Real Madrid. Todos sabemos que se va a final de temporada. Así que él me dice mientras está viendo X Factor: ‘¿Quién es esta chica?’. Era Kimberly Wyatt de Pussycat Doy. Él dice: ‘¿Puedes darme su número?

“Así que me quedó pensando: ‘Y ¿qué me llevo yo de esto? Estoy consiguiendo los números de las chicas de todas partes y no obtengo nada de esto’. Y Ronaldo dijo: ‘¿Te gusta mi coche?’. Tenía un Porsche Carrera descapotable”, cuenta. “Me dijo: ‘Cuando me vaya al Real Madrid, te lo vendo a mitad de precio’. Tardé como diez minutos en conseguir su número.

“Efectivamente, llega el final de la temporada y le digo: ‘¿Recuerdas nuestro trato?’. Le di 30 de los grandes por un coche de 60 de los grandes”, contó Rod en el Podcast Under The Cosh