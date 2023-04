Chicharito rompió el silencio al hablar de su castigo en la Selección Mexicana

Javier Hernández enciende la polemica. En entrevista con Fox Sports, Chicharito acepta que se equivocó y es por esto que no ha vuelto a ser convocado, pero también deja en claro, que el castigo fue muy severo, mucho más que el que pudieron haber recibido otros.

“Yo estos dos años yo sabía que era un precio a pagar por el error, pero también por una decisión que yo tomé, por un compañero, yo, y así iba a ser. Y te voy a explicar algo y te lo voy a decir al ‘chile’, si la gente dudó que hubo falta de interés mío para ir a la Selección, fue mentira, pero también hubo un poco de verdad.

“Si yo hubiera estado yendo a la Selección, en ese momento, no veo a mis hijos. No los veo en todo un año, y no iba a hacer eso. Todo pasó como tenía que pasar y al final todo terminó como tenía que terminar”, señaló.

¿Tú eras consciente de la situación?, le preguntó Rúben Rodríguez, el periodista encargado de la entrevista por parte de la televisora.

“Aquí la cuestión no fue quien se equivocó más o menos, aquí la cuestión es que todas las partes lo pudieron hacer mejor, cada uno a su conveniencia decidió hacerlo como quisiera hacerlo y al final el tiempo pone cada quien en su lugar.

“Desafortunadamente, ¿qué quieres que te diga?, claro que yo me equivoco, si yo soy el primero que me equivoco y te puedo decir me equivoqué, todos güey, ahí fue el problema, lo caro que se cobró ahora sí que el dólar me lo cobraron a cien, cuando debió haber sido a 20, a mí. ¿y por qué a mí? cuando ha habido a otros que han hecho hasta peores y tú sabes cuales y se los cobran a cinco, por algo será” dijo.