Alexis Sánchez en la mira de un club importante de la Liga MX

Después de los rumores que colocaban a Alexis Sánchez en la Liga MX para jugar con los Rayados, el representante del sudamericano ha hablado sobre la posible llegada del jugador del Olympique de Marsella al balompié azteca.

El atacante chileno es una de las opciones para reforzar a los Rayados de Monterrey, no obstante, en los planes del ex jugador del Barcelona no están arribar a la Liga MX.

“Alexis seguirá en Europa y su equipo tiene la prioridad. En Olympique están muy contentos con la temporada y proyectan que se quede. Aún faltan semanas y partidos importantes como para tomar una decisión. Pero seguramente continuará en Europa”, comento el representante del atacante.

Aunque Rayados es líder del actual Torneo Clausura 2023 y marchan como favoritos para levantar el título, el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich ya ha comenzado a planear los refuerzos que podrían llegar para el siguiente torneo. Sin embargo, la posibilidad de llevarse a Alexis Sánchez a coste cero, pero no está en los planes del jugador venir a México.

En la presente campaña de la Liga de Francia, el delantero se encuentra tasado en 4.5 millones de euros y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023, por lo que se analizan posibles destinos para el jugador chileno.