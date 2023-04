Una millonada lo que va a generar el remodelado estadio del Barcelona

La remodelación del Spotify Camp Nou, el estadio del Barcelona, va en serio y empezará en los siguientes meses.

Con bombo y platillo, Joan Laporta, presidente de los blaugranas reveló detalles importantes de este gran proyecto, que generará alrededor de 247 millones de euros anuales.

“Es el proyecto instituciona más importante de la historia del Club. “Las obras no comportarán costes para los socios y socias, no tendrán riesgo para la gestión deportiva y no se hipotecará el patrimonio del Club como garantía”, dijo el mandatario.

Mientras el proyecto se lleva a cabo, el Barcelona jugará en el Estadio Olímpico de Montjuic, sede que se tienen previsto que sea su casa durante la temporada 2023-2024.