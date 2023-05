Increíble, nadie ha pagado las multas en la Liga MX

En lugar del descenso, la Liga MX instauró en el 2020 el pago de una multa a los tres peores equipos de la tabla de cocientes.

Un tema que, hoy toma vuelo, pues resulta que, según Benjamín Salas, el encargado de las finanzas de la Liga MX reveló en entrevista para el Universal, que nadie ha desembolsado ni un peso por estas sanciones.

“En los últimos años, ningún equipo ha pagado multa, ninguno. Los pagadores de multas son otros, el problema está mal planteado, no es justo como se reparte el dinero, hasta que no haya claridad no va a avanzar”, dijo.

Cabe recordar los montos a los sancionados: 80 millones de pesos al último lugar, 47 millones de pesos, el penúltimo lugar y 33 millones de pesos al antepenúltimo.

¿Quiénes debieron haber pagado?

Apertura 2022: Querétaro, Tijuana y Mazatlán

Apertura 2021: Juárez, Tijuana y Toluca

Apertura 2020: San Luis, Atlas y Juárez