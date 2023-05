Jesús Martínez vs. Diego Cocca

Luego de 2 meses y medio de la designación de Diego Cocca como técnico de la Selección Mexicana, la polémica sigue en el ámbito futbolero mexicano.

Ahora fue Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, quien encendió la llama al admitir que el entrenador argentino no tiene el perfil para las riendas del Tricolor.

“No, para mí no (Diego Cocca es el perfil). No es la visión que hablamos, porque creamos los perfiles no nada más para el técnico de la Selección Mexicana, sino para la Sub 23, para la directiva, para todos los puestos, para los directivos.

“El problema es que la Selección Mexicana es de la gente, en la FMF sabemos la estructura y la Liga MX, es lo que peleamos, la Selección sí es de la gente. Trato de expandirlo, darle otro tipo de apertura al Tricolor”, dijo Chucho en entrevista en ESPN.