Real Madrid cierra el fichaje de Jude Bellingham

Los galácticos han cerrado el fichaje del jugador inglés Jude Bellingham al conjunto Manchester City. El jugador del Borussia Dortmud será futbolista del conjunto español a partir del próximo 30 de junio. Firmará por seis temporadas con un salario de 13 millones anuales. El importe de la transacción rondaría los 130 millones de euros.

Luego de ver como el Liverpool se alejaba de la operación hace unas semanas, ahora ha sido el conjunto entrenado por Pep Guardiola el que ha visto cómo la entidad madridista ha tomado suficiente ventaja en las negociaciones. Por lo tanto, el inglés jugará como local en el estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid, que tiene 174 millones para poder hacer fichar, tiene claro que no pagará mucho más de 130 millones de euros al Borussia Dortmund por el mediocentro. Podrían llegar a los 135 millones, pero no a los 140 que pretenden los de la Bundesliga. Para ello, deben llegar a un acuerdo con los alemanes. Aunque no creen que esto sea un gran obstáculo.

La idea del club es hacer oficial el fichaje del jugador una vez acabe la presente temporada.