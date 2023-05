Ricardo La Volpe y su polémico XI ideal de la Selección Mexicana

Ricardo La Volpe reveló su once ideal histórico de la Selección Mexicana, una elección que de inmediato causó polemica pues incluyó a dos futbolistas que han sido antagónicos en su carrera.

Hablamos de Hugo Sánchez y Cuauhtémoc Blanco, dos leyendas del Tricolor, que tuvieron sus roces con el entrenador argentino.

¿Por qué los eligió?, a razón de su gran calidad, así lo explicó el propio entrenador sudamericano en charla con AS México.

“Hugo Sánchez es un referente del futbol mexicano, lo que hizo en el Atlético de Madrid y del Real Madrid, considero que en los nueves no hay nadie que haya sobresalido como él, por eso lo puse, estamos hablando de un once ideal y considero que él demostró ser ese nueve que jugó en el Real Madrid y que fue cinco veces Pichichis si no mal recuerdo, no sé porque la gente se extraña de que lo haya elegido.

“En el caso de Cuauhtémoc, volvemos a algo, en el futbol hay que hablar de un Cuauhtémoc en donde lo expliqué que con Bennhhaker jugaba como un extremo, un volante por afuera, con Biyik, con Kalusha, nada tiene que ver con el Cuauhtémoc años después en donde jugaba de un segundo nueve, que jugaba atrás, creo que ya físicamente no podía ser el extremo o el volante que trabaja por afuera en el futbol moderno.

“Es más se tiró como un nueve atrasado, un enganche, no tiene nada que ver en sus inicios cuando era desequilibrante, potente a su edad, a cierta edad tiene la inteligencia y el físico es diferente.

“Para explicar mejor, Guardado conmigo era un volante por izquierda y podía jugar en línea de cinco, pero era un chico joven, pero hoy Guardado en donde vi su partido con el Betis donde juega como doble contención, no tiene nada que ver el Guardado en que fue de lo mejor de México en la selección o el mismo Herrera que fue un mejor ocho, que la gente sepa que por cierta edad juega como doble contención”, apuntó.

El XI de La Volpe

Jorge Campos

Nacho Flores

Rafael Márquez

Claudio Suárez

Ramón Ramírez.

Tomás Boy

Edson Álvarez

Benjamín Galindo.

Cuauhtémoc Blanco

Hugo Sánchez

Hirving Lozano.