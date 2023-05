Gignac volvió a celebrar un gol

En los últimos juegos, André-Pierre Gignac se había rodeado de polemica pues cuando anotaba no celebraba a razón de sentir que no era un buen momento pues Tigres no la pasaba del todo bien tanto en Liga MX como en el torneo de Concacaf.

Pero todo esto se acabó, el delantero francés volvió a sonreír y festejar junto a los aficionados Incomparables.

El apodado Bomboro marcó de penal el segundo tanto de los Felinos ante los Diablos Rojos del Toluca en el partido de Ida de Cuartos de Final del Clausura 2023.

