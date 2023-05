Santiago Giménez sin ofertas formales

Por ahora, Santiago Giménez no ha recibido ninguna propuesta forma. Así lo reveló Dennis te Kloese, presidente del Feyenoord.

“Aquí todas las semanas me mandan las listas de los clubes que nos visitan en el tema de scouting y visorias. La verdad son listas muy largas, a veces se ven los equipos repetidos que siguen a nuestros jugadores y hay varios jugadores que siguen de cerca.

“Eso no significa que haya transfer o que se haga una oferta o no significa que se van, al contrario, es muy común aquí en Europa, y más en Países Bajos en equipos como el nuestro, que den seguimiento a los jugadores y a veces durante años para no equivocarse, para que llegue el momento correcto con el tema”, dijo el ex directivo del Guadalajara en entrevista para ESPN.