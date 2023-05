Alexis Vega no se escapó de sanción tras polémica publicación en Instagram

En esta Liguilla, la Comisión Disciplinaria anda con todo y no se le escapa nada, pues castigó a Alexis Vega por una polemica publicación que difundió en su cuenta de Instagram.

La imagen a la que dio vuelo el jugador Chivas es una en donde él jalaba la correa de un animal, pero éste, tenía la cabeza de Julián Quiñones.

Esto no puede pasar con ningún futbolista, Alexis Vega se equivocó OTRA VEZ 🚫❌🐐 pic.twitter.com/ECZoEpVrs5 — Eddinho SPORT (@Eddinho_Sport) May 17, 2023

Alexis quiso calmar las aguas, pero era demasiado tarde…

Gente no se dejen llevar por lo que ven en redes sociales! En ningún momento me burlaría de nadie 🙌🏼 abrazo crack @julian_quiones3 👏🏼 pic.twitter.com/XZgE8DJ2XF — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) May 16, 2023

El comunicado

2023-05-16

La Comisión Disciplinaria informa

Sanción económica Ernesto Alexis Vega Rojas por la publicación en redes sociales.

La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al jugador del Club Guadalajara, Ernesto Alexis Vega Rojas, toda vez que el día de hoy 16 de mayo del presente año, realizó una publicación en sus redes sociales, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso c), el cual sanciona a aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales.

Se advierte al Sr. Ernesto Alexis Vega Rojas, sobre su conducta futura, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra.