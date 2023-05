Andrés Guardado ya tiene fija su fecha de retiro

Esta semana, Andrés Guardado dijo adiós a la Selección Mexicana, pero muy pronto lo veremos totalmente alejados del balón.

El ‘Principito’ ya tiene trazado su plan de vida y dentro de un año podría estar colgando los botines.

“Creo que me queda un año más al máximo nivel, terminar a los 37 sería increíble”, declaró el Seleccionado Mexicano en entrevista para ‘Diarios de Bicicleta’.

“Sí, ya son seis años y voy por el séptimo. Me encanta competir al máximo nivel y por eso me he quedado aquí, para demostrar que no estoy en declive, todavía tengo mucho que ofrecer. Llegué al Betis al inicio de un nuevo proyecto, nos clasificamos para la competición europea y ganamos la Copa del Rey. Lo más bonito que he vivido en el fútbol», agregó.