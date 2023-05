La promesa de Samuel García y el nuevo estadio de Tigres

Aprovechando los reflectores de la Final de la Liga MX, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, volvió a prometer sobre el nuevo estadio de Tigres.

Según el mandatario, si los de la UANL son campeones sobre las Chivas, ahora sí, la obligación de empezar a construir en el nuevo templo felino se vuelve más que inminente.

“Espero que me ‘enquehaceren’ y me pongan a jalar aún más, porque si somos campeones, ya no hay vuelta de hoja, esto está amarrado, empezamos el estadio este verano. He dicho y lo que digo lo cumplo”, dijo Samuel Garcia.

Si gana Tigres, empezamos su nuevo estadio este año.

Si gana Tigres, empezamos su nuevo estadio este año.

¡Ánimo! 💪🏻🟡🔵🏟

La realidad para que el proyecto avance es que primero que nada se destraben los permisos en el Congreso de Nuevo León.