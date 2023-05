Las disculpas de Henry Martin

Las heridas comienzan a sanar en el seno del Club América, los jugadores asimilan el fracaso al ser eliminado por Chivas en Semifinales y dan la cara.

Henry Martín, el goleador del Clausura 2023, colgó un mensaje en sus Redes Sociales sobre lo vivido, justo hace una semana.

“Ha pasado una semana y no tengo palabras que puedan cambiar lo sucedido. Me cuesta mucho porque este torneo se sentía diferente. Teníamos un gran grupo, en lo individual y en lo grupal, todos con gran motivación y enfocados en conseguir el título.

“Desafortunadamente las cosas no siempre salen como esperamos y es difícil, pero hay que aceptarlo. Cometimos errores que nos costaron la eliminación y no queda más que dar la cara, aceptar el reclamo de nuestra afición, porque fallamos y no hay excusas”, escribió.