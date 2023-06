Ricardo La Volpe se apunta a dirigir al América

Las Águilas del América sigue sin encontrar el técnico que lleve sus rumbos el próximo torneo Apertura 2023.

Para el equipo de Coapa ha sonado con más fuerza Diego Alonso y Javier Aguirre, pero todo indica que, ellos ahorita no tienen mente para ir al equipo con más títulos en México.

André Jardine, el hoy técnico de Atlético San Luis, es quien tendría la oportunidad a un puesto por el que cual muchos suspiran, por ejemplo: Ricardo La Volpe, quien entrevista por AS México aceptó que le gustaría dirigir al América.

“Como no lo voy a tomar, es un equipo que en el primer campeonato en 2016 terminé invicto, nadie me ganó en los 90 minutos, perdimos en los penales la Copa en Semifinales y perdí la Final con Tigres.

“No hubo equipo que me ganara en los 90 minutos, no me ganó ni el Atlético Nacional, el único equipo que me derrotó fue el Real Madrid, pero después había que reforzar al equipo, no se refuerza, tampoco me contratan y después ves que al siguiente técnico le traen nueve jugadores, por lo que, si traes nueve jugadores, entonces la culpa no era tanto del técnico”, dijo el Bigotón.

“Estoy más activo que nunca, viendo como juegan los equipos, hay diferentes equipos con diferentes maneras de pararse y de sistemas, pero eso es a través de los jugadores. Se que ahora es otra época, porque a mí siempre me ha buscado el dirigente, ni el mismo América cuando me senté con Culebro, Romano y Peláez fui solo, sin representante, pero ahora sin representante no tiene uno el verso que engaña a los dirigentes”, agregó.