El futuro de Carlos Vela ¿Se ve en la Liga MX?

En la antesala a la Final de Concachampions, Carlos Vela habló un poco sobre su futuro, pero sin desenfocarse de la batalla ante los Panzas Verdes de León.

Al día de hoy, el futbolista mexicano, remarcó que no tiene decidido si seguirá jugando en los Ángeles, equipo con el cual tiene vinculo hasta finales de año.

“La realidad es que, hasta diciembre soy jugador de LAFC, de momento no tengo ni intención, ni hemos empezado hablar porque tenemos cosas más importantes que hacer como mañana (domingo) ganar un título

“Y después de ahí siempre lo he dicho, sé cómo es el futbol, un negocio que da muchas vueltas, no sabes nunca dónde puedes estar, pero con eso no estoy ni abriendo ni cerrando puertas, simplemente cuando sea el momento voy a valorar todas las opciones que tenga”

“Voy a decir como siempre lo hecho en mi carrera, lo mejor para mi familia, para mí, y mi carrera, siempre es lo único en lo que me baso y después de ahí en donde sea, no lo sé, pero seguramente será un lugar en donde realmente yo decida quiera estar y donde voy a disfrutar y voy a poder hacer que todos los demás disfruten con mi trabajo, obviamente, en donde no lo sé, ni lo he pensado, pero ya llegara ese momento que se tome esa decisión, no creo que hoy sea el momento porque lo único que tengo en la cabeza es mañana ganar y conseguir el título”, dijo el atacante azteca.