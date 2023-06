Tragedia en el Monumental: fallece hincha al caer de la parte alta del estadio

El futbol argentino se ha visto ensombrecido la tarde de este sábado 3 de junio con el fallecimiento de un hincha que estaba en el Monumental de River Plate.

El fan cayó de la parte alta del estadio y nadie pudo hacer nada para evitar la tragedia pues la zona desde donde cayó era de alrededor de 15 metros.

Todo este fatal accidente se suscitó cuando se jugaban los primeros minutos del duelo River Plate ante Defensa y Justicia, partido que, al final fue suspendido.

“Murió en el acto por un traumatismo grave. Se cayó desde aproximadamente 15 metros, no hubo un empujón. No hubo nada para hacer”, dijo Alberto Crescenti, director del SAME en charla con DSports.