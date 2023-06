Altas, Bajas y amistosos rumbo al Apertura 2023

Liga MX

AMÉRICA

Altas: André Jardine (DT); Kevin Álvarez (Pachuca)

Bajas: Fernando Ortiz (DT); Pedro Aquino (Santos) y Jürgen Damm (San Luis)

Amistosos: 0-0 vs. Toluca y 0-2 vs. Monterrey

ATLAS

Altas: Rivaldo Lozano (Santos)

Bajas: Diego Barbosa (Tijuana), Alejandro Gómez (Santos), Edison Flores (Universitario), Jesús Ocejo y Luis Robles

Amistosos: 4-0 Deportivo Oro, 3-0 Atlas Sub23, 1-1 vs. Tepatitlán; vs. UDEG, el 24 de junio

CRUZ AZUL

Altas: Carlos Salcedo (Juárez), Moisés Vieira (Fortaleza) y Diver Cambindo (Independiente de Medellín)

Bajas: Julio César Domínguez (San Luis), Michel Estrada, Gonzalo Carneiro, José Martínez, Ramiro Funes Mori y Rafael Baca.

Amistosos: Vs. Pumas (s/resultado), 3-1 vs Juárez y vs. América el 24 de junio

GUADALAJARA

Altas: Ricardo Marín (Celaya) y Óscar Whalley (Lugo)

Bajas: Luis Olivas (Mazatlán)

Amistosos: 3-1 vs. Querétaro

JUÁREZ

Altas: Sebastián Saucedo (Toluca), Francisco Reyes (Atlante), José Juan García (San Luis), Ángel Zapata (Monterrey), Aitor García (Sporting Gijón) y Bryan Romero (León)

Bajas: Alan Medina (Mazatlán), Carlos Salcedo (Cruz Azul), Felipe Rodríguez (Tigres), Alberto Acosta, Mauro Laínez y Emiliano Velázquez

Amistosos: 1-5 vs. Gallos, 1-3 vs Cruz Azul, vs. Pumas (s/resultado); vs. Monterrey, el 24 de junio

LEÓN

Altas: Federico Viñas (América)

Bajas: Lucas Di Yorio y Byron Castillo (Pachuca); Joel Campbell (Alajuelense)

Amistosos: Ninguno

MAZATLAN FC

Altas: Ismael Rescalvo (DT); Hugo González (Necaxa), Luis Amarilla (DC United), Alan Medina (Juárez), José Madueña (Querétaro) y Luis Olivas (Guadalajara)

Bajas: Rubén Romano (DT); Ariel Nahuelpán (Jorge Wilstermann), Raúl Sandoval (Querétaro), Efraín Orona (Puebla), Marco Fabian, Enrique Cedillo, Luis Quintana, Oswaldo Alanís, Emilio Sánchez, Fernando Illescas y Nikolas Vikonis.

Amistosos: 1-1 vs. Necaxa, 4-0 vs. Sub20, 2-4 vs. Santos, 3-1 vs. Tijuana; vs. Dorados, el 24 de junio

NECAXA

Altas: Rafael Dudamel (DT) / Deportivo Cali; Jorge Rodríguez (Toluca), Emilio Martínez (Puebla), Misael Domínguez, Cristian González, Alfredo Gutiérrez, Jesús Alcantar y Jair Cortes.

Bajas: Andrés Lillini (DT); Hugo González (Mazatlán), Juan Pablo Domínguez (Toluca), Fernando Madrigal (Tijuana), Edson Partida, Damián Batallini, Rafael Ramírez, Josecarlos Van Rankin y Arturo Palma

Amistosos: 1-1 vs. Mazatlán, 1-0 vs. DC United, 2-0 vs. Celaya, 1-1 vs. Querétaro; vs San Luis el 23 de junio

PACHUCA

Altas: Byron Castillo y Lucas Di Yorio (León); Sergio Barreto (Independiente)

Bajas: Mauricio Isaias (Toluca), Óscar Murillo (J. Barranquilla), Christian Arango (R. Salt Lake) y Kevin Álvarez (Pachuca)

Amistosos: 6-0 vs. Corinthians USA

PUEBLA

Altas: Kevin Velasco (Deportivo Cali), Efraín Orona (Mazatlán) y Brayan Angulo (Toluca)

Bajas: Emilio Martínez (Necaxa) y Omar Fernández (León)

Amistosos: 2-1 vs. Pumas y 3-1 vs. Celaya

QUERÉTARO

Altas: Marco García (UNAM), Federico Lertora, Guillermo Allison y Joaquín Montecinos

Bajas: José Madueña (Mazatlán) y Gil Alcalá (Pumas)

Amistosos: 5-1 vs. Juárez, 1-1 vs. Necaxa, 1-3 vs Guadalajara; vs Tijuana, el 24 de junio

RAYADOS

Altas: Fernando Ortiz (DT)

Bajas: Víctor Manuel Vucetich (DT) y Duvan Vergara (Santos)

Amistosos: 3-1 vs. Cancún FC, 1-0 vs. América; vs Juárez, el 24 de junio

SAN LUIS

Altas: Gustavo Leal (DT); Julio C. Domínguez (Cruz Azul), Jürgen Damm (América) y César López (Tepatitlán)

Bajas: André Jardine (DT); José J. García (Juárez), Fernando Piñuelas (Toluca), David Ochoa, Sabin Merino, Rodrigo González, Marcelo Barovero y David Andrade.

Amistosos: 5-1 vs Mineros, 2-1 vs Celaya; vs Necaxa, el 23 de junio

SANTOS

Altas: Pedro Aquino (América), Duvan Vergara (Monterrey), Alejandro Gómez (Atlas) y Santiago Ramírez (Morelia)

Bajas: Rivaldo Lozano (Atlas) y José Juan García

Amistosos: 2-0 vs. Tijuana, 4-2 vs. Mazatlán, 3-1 vs Dorados; vs Correcaminos, el 24 de junio.

TIGRES

Altas: Eugenio Pizzuto (Braga) y Felipe Rodríguez (Juárez)

Bajas: Igor Lichnovsky

Amistosos: Vs. Cancún FC, el 22 de junio

TIJUANA

Altas: Diego Barbosa (Atlas), Carlos González (Toluca) y Fernando Madrigal (Necaxa)

Bajas: Ninguna

Amistoso: 2-2 vs. Santos, 2-0 vs Dorados, 1-3 vs Mazatlán; vs. Querétaro, el 24 de junio

TOLUCA

Altas: Mauricio Isaias (Pachuca), Juan Pablo Domínguez (Necaxa) y Fernando Piñuelas (San Luis)

Bajas: Jorge Rodríguez (Necaxa), Sebastián Saucedo (Juárez), Brayan Angulo (Puebla), Carlos González (Tijuana), Jorge Torres Nilo y Gustavo Gutiérrez.

Amistosos: 0-0 vs América y vs. Pumas (s/resultado)

UNAM

Altas: Ninguna

Bajas: Marcos García e Higor Meritao (Querétaro); Brian Figueroa (Mineros) y Diogo De Oliveira (Plaza Colonia)

Amistosos: 1-2 vs Puebla, vs. Cruz Azul (s/resultado), vs. Juárez (s/resultado) y vs. Toluca (s/resultado)