La ‘14’ o rodarán cabezas en América

En diciembre, América tiene que levantar su título 14 si o si, porque de lo contrario van a rodar cabezas.

El torneo no ha iniciado, pero el plan de Emilio Azcárraga es conseguir el cetro a como de lugar sino se irá directamente sobre Santiago Baños y de paso André Jardine, el recién contratado técnico de las Águilas.

Este tema salió en la columna del Francotirador de Récord, quienes suelen tener sus allegados en el campamento de Coapa.

“Ya le pusieron el objetivo a Jardine en la playera: La 14. No hay de otra en América. Y esta vez, la mayor presión no sólo es al técnico. El que sigue en la mira de Azcárraga si no hay estrella este año no es Juacho Balcárcel, su brazo derecho para el pambol, tampoco González Iñárritu, que casi viene llegando, sino Baños, que a pesar de estar siempre en Liguillas y peleando arriba, sin la corona de Liga MX ya no se salva”, escribieron este 22 de junio.