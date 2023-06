El mensaje de Neymar a sus detractores

Es verano y el futbol liguero está detenido en la mayor parte del planeta, tiempo perfecto para las reflexiones de los actores principales, es decir los jugadores.

Neymar, uno de los máximos exponentes en el balompié de francés, apareció en el canal BandSport dando una entrevista con todos los pormenores de su actualidad en el PSG, equipo del cual muy pronto podría salir.

Sobre las críticas…

“Nunca he eludido mis responsabilidades. Más bien al contrario. Siempre me doy golpes en el pecho y digo “adelante, puedes golpearme otra vez”. Conozco mi talento, sé de lo que soy capaz.

“El fútbol no es un deporte individual. Si lo fuera, ya habría alcanzado todos mis objetivos, pero no es el caso. En cuanto a las críticas fuera del campo, a veces no estoy de acuerdo porque afectan a mi vida personal y hago lo que quiero

La horrible que lo pasó estando lesionado

“Es horrible no jugar partidos y estar lesionado. Me gusta mucho jugar, estar en el campo. Ya es bastante duro no poder jugar un partido. Pero ¡imagínate cuando estás fuera 4-5 meses! Es terrible. Lo echo de menos. Nací para esto, para jugar al fútbol”,

Carlo Ancelotti, prioridad de Brasil.

“Sé que es la prioridad de la selección, el presidente quiere contar con él y los jugadores también lo queremos. Para mí, para Vini, para Militão… Ya lo conocemos, sabemos lo grande que es. Tenerlo en el equipo será muy importante. Pero todavía no hay nada confirmado. Esperamos que al final de su contrato se una a la selección”