Jaime Lozano sin filtros…

Dentro de sus primeras actividades como técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano salió a hablar sobre lo que será su gestión en el Tricolor.

Una charla frente a frente con los aficionados que sufren la actualidad del combinado mexicano.

¿Qué dijo el Jimmy?

Dejar la vida…

“Sabemos que es una oportunidad de hacer las cosas distinto, de hacer las cosas mejores, conozco a muchos de los jugadores y es una buena ventaja, y cuando llega un técnico nuevo, las oportunidades para todos se renuevan, vamos dejar la vida, el alma por este país”.

Su ventaja…

“Cocca tenía una forma de ver el futbol, una forma de jugar, y yo tengo otra, no mejor o peor, simplemente es otro tipo de fútbol; los jugadores me conocen, no es fácil llegar a una selección y dar resultados inmediatamente, puede tener un poco de ventaja en el sentido en que tuve dos años y medio al 70% de los jugadores que participan en la Copa Oro, y que no solamente los tuve, sino que tuvimos un resultado muy bueno en Juegos Olímpicos”

Incondicionales, @jaime_lozano_ está con nosotros, sin filtros, para platicar con ustedes. 🤩 🔥



Vayan a verlo aquí👉🏼https://t.co/Ue2Q3OX24t pic.twitter.com/J3MkGGs7XX — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 23, 2023

Lo mental, prioridad

“Lo inmediato es la cabeza, darle vuelta a la página, las formas, la actitud, la disposición, la entrega que se debe tener en la cancha debe mejorar. Entonces estén tranquilos, el equipo va a salir a la cancha a dar la cara que siempre queremos ver de la selección”.

El 1-0 a favor no le gusta…

“Los partidos han dejado de ser lo que eran antes, cuando yo era niño cada partido podía ser una goleada, y ahora creo que todos los países tienen mucha más información, todas las selecciones están mejor entrenadas y tienes que hacer mucho para ganar un partido de la zona, yo no quiero ganar 1-0, no soy de los técnicos que me guste mantener un resultado y cuidarlo”