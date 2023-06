La indirecta de Edson Álvarez hacia Diego Cocca

México ganó, goleó y gustó en su inicio de la Copa de Oro frente a Honduras, todo esto bajo el contexto de una nueva era bajo el mando de Jaime Lozano, un técnico joven mexicano al que se le da la oportunidad luego de haber estado Diego Cocca durante un breve periodo.

Tras la batalla, Edson Álvarez dio una controversial opinión en donde dejo claro que ahora se siente mucho más a gusto a las órdenes de un timonel azteca.

“El hecho de que un mexicano te dirija te sientes más representado, más cómodo, pero de cualquier forma nosotros teníamos que rendir.

“No me voy a meter en las decisiones que tome la gente de arriba, la llegada de ‘Jimmy’ nos pone muy contentos, que yo recuerde nunca había tenido un DT mexicano en la selección mayor y eso prende el ambiente, todo ha cambiado mucho”, dijo.

Defendió a Uriel Antuna, quien salió abucheado.

“Muchas veces ustedes o la gente no entienden las emociones que tenemos como jugadores y eso planteamos desde el principio, que somos una familia porque difícilmente la gente nos va a apoyar cuando las cosas van mal y me nació del corazón, no me gusta ver a un compañero en esa posición”