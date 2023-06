La confesión de Roger Martínez tras su salida de América

🚨 "YO TOMÉ LA DECISIÓN DE VENIR AL AMÉRICA; NO FUE POR DINERO, VINE PRÁCTICAMENTE POR EL MISMO SUELDO"



¡Adiós a Roger Martínez! ¿Quedó a deber? 🦅



🏆❌ "ME VOY TRANQUILO, SÉ QUE DEJÉ TODO POR EL CLUB… ME VOY CON ESE SABOR AMARGO DE NO ENTREGAR LA 14"@GusMenFox#FSRadioMX pic.twitter.com/XPGuI5AG0E