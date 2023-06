Los ‘cracks’ ya no quieren venir a México

“ Lucas Moura decidió decirle no a Rayados” , “ El jugador prefiere buscar otro equipo en Europa , no esta en sus planes llegar a México” , “ El jugador prefirió el futbol arabe sobre el equipo del futbol mexicano” y así podemos leer titulares constantemente en los principales periodicos y portales del país, el resumen es simple… los cracks le dicen que no a México, la Liga ha dejado de ser atractiva.

¿Cuál fue la última bomba real que llegó a México? , además de Tigres ¿Hay algún otro equipo que haya logrado convencer a un “crack” de llegar a la Liga Mx?, atrás quedaron los días en donde la Liga Mx. Se veía atractiva a los ojos del Brasileño o de algún jugador que buscará proyección, los Humbertos Suazo, Gignac se quedaron en el pasado, hoy la Liga Mx esta lejos de ser un destino que “le haga ojitos” a esos jugadores que bucan exposición y que le cambian la cara a los equipos.

¿Dinero?, no , no todo es dinero, hay equipos en la liga mexicana lo suficientemente poderosos como para traer jugadores de un nivel alto, pero les pongo un ejemplo, imaginen ustedes ser un jugador que ha pasado la mayor parte de su carrera compitiendo al máximo nivel en una liga europea , digamos la Inglesa (para mi la mejor en estos momentos). Su ciclo en Europa termino y busca nuevos horizontes, entonces llega un equipo mexicano y le dice: “ Crack , acá vas a tenerlo todo, dinero, fama , serás titular, la estrella del equipo, corearan tu nombre” hasta ahí todo bien.

Pero entonces viene la pregunta incomoda “¿Y deportivamente cual es la proyección?” y entonces la respuesta sería: “ Pues jugaras en la poderosa Liga Mx en donde de entrada no tenemos descenso ni ascenso, en donde el campeón puede ser el equipo que queda en lugar 12 de 18 , pero eso no es todo, podrás jugar un torneo internacional de gran nivel , en donde jugaran todos los equipos de México, (si incluido el Mazatlan) contra todos los equipos de MLS (si incluido el de algún condado) y el que salga campeón podrá acceder a la Copa de Campeones de CONCACAF donde jugarás contra el Alajuelense” .

La cara de ilusión del jugador pasa de ser feliz a un estado sombrió , por si el directivo no recuerda el viene de jugar en Champions League contra la élite del futbol, sus competencias menores son la Europa League , sus “Copas” moleras, son la FA Cup o la Copa del Rey , en ese momento el dinero pasa a segundo plano. Hoy la liga mexicana pasa a ser un mero espectaculo lleno de bemoles que lo único que buscan es recaudar dinero para enriquecer las arcas de la federación, a nivel deportivo cada vez nos alejamos mas de lo que hace crecer, la libertadores ya no esta, la sudamericana ya no esta, ya ni siquiera tenemos Copa Mx, terminamos acercandonos a la MLS, sin darnos cuenta que solo nos esta utilizando para sacar dinero a los paisanos en USA.

Hoy solo Tigres puede pregonar que ha tráido a Gignac, Kolo, Thauvin, Samir, repatriado a Lainez, Diego Reyes, tal vez detrás vengan equipos como Rayados con Héctor Moreno, Miguel Layún en su momento , pero de ahí en mas estamos lejos de poder competir con otras ligas para traer calidad. Motivos , muchos pero mientras desenterramos los origienes del infame “NO GRACIAS PREFIERO OTRA LIGA” la única realidad es una sola.

EN MÉXICO NO VIENEN MAS “CRACKS”

Escrito por Charlie Talancón