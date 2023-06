Rayados, el único equipo sin refuerzos de frente al Apertura 2023

Hasta el momento, a tres días de arrancar el Apertura 2023, el Club de Futbol Monterrey es el único conjunto que no ha sumado ningún elemento.

Así como ha sido en días anteriores, Súperlider te deja el repaso de como se han ido armado todos los equipos de la Liga MX.

AMÉRICA

Altas: André Jardine (DT); Kevin Álvarez (Pachuca)

Bajas: Fernando Ortiz (DT); Pedro Aquino (Santos), Jürgen Damm (San Luis) y Federico Viñas (León)

Amistosos: 0-0 vs. Toluca, 0-2 vs. Rayados y 3-1 vs. Cruz Azul

ATLAS

Altas: Rivaldo Lozano y Eduardo Aguirre (Santos); Mato García (Aris, Grecia)

Bajas: Diego Barbosa (Tijuana), Alejandro Gómez (Santos), Edison Flores (Universitario), Jesús Ocejo, Luis Robles y Aníbal Chalá

Amistosos: 4-0 Deportivo Oro, 3-0 Atlas Sub23, 1-1 vs. Tepatitlán y 4-0 vs. UDEG

CRUZ AZUL

Altas: Carlos Salcedo (Juárez), Moisés Vieira (Fortaleza) y Diver Cambindo (Independiente de Medellín) y Kevin Castaño.

Bajas: Julio César Domínguez (San Luis), Jesús Corona (Tijuana), Jordan Silva (San Luis), Michel Estrada, Gonzalo Carneiro, José Martínez, Ramiro Funes Mori y Rafael Baca.

Amistosos: Vs. Pumas (s/resultado), 3-1 vs Juárez y 1-3 vs. América

GUADALAJARA

Altas: Ricardo Marín (Celaya) y Óscar Whalley (Lugo)

Bajas: Luis Olivas (Mazatlán), Sergio Flores (Mazatlán), Diego Campillo y Sebastián Pérez (Juárez)

Amistosos: 3-1 vs. Querétaro y 5-0 vs. Tepatitlán.

JUÁREZ

Altas: Sebastián Saucedo (Toluca), Francisco Reyes (Atlante), José Juan García (San Luis), Ángel Zapata (Monterrey), Aitor García (Sporting Gijón), Bryan Romero (León), Gonzalo Pelúa (Atlético Atenas), Avilés Hurtado (Pachuca), Oscar Haret Ortega (Toluca) y Diego Campillo y Sebastián Pérez (Guadalajara) y Aldo Cruz (San Luis)

Bajas: Alan Medina (Mazatlán), Carlos Salcedo (Cruz Azul), Felipe Rodríguez (Tigres), Jordan Sierra (Querétaro), Alberto Acosta, Mauro Laínez, Emiliano Velázquez, Joel Soñora, Alejandro Arribas y Ventura Alvarado.

Amistosos: 1-5 vs. Gallos, 1-3 vs Cruz Azul, vs. Pumas (s/resultado); 2-2 y 1-2 vs. Monterrey.

LEÓN

Altas: Federico Viñas (América)

Bajas: Lucas Di Yorio y Byron Castillo (Pachuca); Joel Campbell (Alajuelense)

Amistosos: Ninguno

MAZATLAN FC

Altas: Ismael Rescalvo (DT); Sergio Flores y Luis Olivas (Guadalajara); Hugo González (Necaxa), Luis Amarilla (DC United), Alan Medina (Juárez), José Madueña (Querétaro) y Jair Diaz (Tijuana)

Bajas: Rubén Romano (DT); Ariel Nahuelpán (Jorge Wilstermann), Raúl Sandoval (Querétaro), Efraín Orona (Puebla), Marco Fabian, Enrique Cedillo, Luis Quintana, Oswaldo Alanís, Emilio Sánchez, Fernando Illescas y Nikolas Vikonis.

Amistosos: 1-1 vs. Necaxa, 4-0 vs. Sub20, 2-4 vs. Santos, 3-1 vs. Tijuana y 0-0 vs. Dorados.

NECAXA

Altas: Rafael Dudamel (DT) / Deportivo Cali; Jorge Rodríguez (Toluca), Emilio Martínez (Puebla), Misael Domínguez, Cristian González, Alfredo Gutiérrez, Jesús Alcantar y Jair Cortes.

Bajas: Andrés Lillini (DT); Hugo González (Mazatlán), Juan Pablo Domínguez (Toluca), Fernando Madrigal (Tijuana), Edson Partida, Damián Batallini, Rafael Ramírez, Josecarlos Van Rankin y Arturo Palma

Amistosos: 1-1 vs. Mazatlán, 1-0 vs. DC United, 2-0 vs. Celaya, 1-1 vs. Querétaro y 2-2 vs San Luis.

PACHUCA

Altas: Byron Castillo y Lucas Di Yorio (León); Sergio Barreto (Independiente)

Bajas: Mauricio Isaias (Toluca), Óscar Murillo (J. Barranquilla), Christian Arango (R. Salt Lake) y Kevin Álvarez (América) y Avilés Hurtado (Juárez)

Amistosos: 6-0 vs. Corinthians USA

PUEBLA

Altas: Kevin Velasco (Deportivo Cali), Efraín Orona (Mazatlán), Brayan Angulo (Toluca) y Sebastián Olmedo

Bajas: Emilio Martínez (Necaxa) y Omar Fernández (León), Antony Silva y Emanuel Gularte

Amistosos: 2-1 vs. Pumas, 3-1 vs. Celaya y 1-1 vs. Toluca

QUERÉTARO

Altas: Raúl Sandoval (Mazatlán), Marco García (UNAM), Jordan Sierra (Juárez), Camilo Sanvezzo, Óscar Manzanares, Federico Lertora, Guillermo Allison y Joaquín Montecinos.

Bajas: José Madueña (Mazatlán), Gil Alcalá (Pumas) y Kevin Balanta (Tijuana)

Amistosos: 5-1 vs. Juárez, 1-1 vs. Necaxa, 1-3 vs Guadalajara y 0-2 vs Tijuana

RAYADOS

Altas: Fernando Ortiz (DT)

Bajas: Víctor Manuel Vucetich (DT) y Duvan Vergara (Santos)

Amistosos: 3-1 vs. Cancún FC, 1-0 vs. América; 2-2 y 2-1 vs Juárez

SAN LUIS

Altas: Gustavo Leal (DT); Julio C. Domínguez (Cruz Azul), Jürgen Damm (América), César López (Tepatitlán) y Jordan Silva (Cruz Azul)

Bajas: André Jardine (DT); José J. García (Juárez), Fernando Piñuelas (Toluca), Aldo Cruz (Juárez), David Ochoa, Sabin Merino, Rodrigo González, Marcelo Barovero y David Andrade.

Amistosos: 5-1 vs Mineros, 2-1 vs Celaya y 2-2 vs Necaxa.

SANTOS

Altas: Pedro Aquino (América), Duvan Vergara (Monterrey), Alejandro Gómez (Atlas) y Santiago Ramírez (Morelia)

Bajas: Rivaldo Lozano (Atlas) y José Juan García

Amistosos: 2-0 vs. Tijuana, 4-2 vs. Mazatlán, 3-1 vs Dorados y 1-1 vs Correcaminos

TIGRES

Altas: Eugenio Pizzuto (Braga) y Felipe Rodríguez (Juárez)

Bajas: Igor Lichnovsky

Amistosos: 4-0 vs. Cancún FC

TIJUANA

Altas: Diego Barbosa (Atlas), Carlos González (Toluca), Fernando Madrigal (Necaxa), Jesús Corona (Cruz Azul), Kevin Balanta (Querétaro), Alan Vega, Iván Tona y Rafael Fernández

Bajas: Jair Díaz (Mazatlán) y Jonathan Orozco

Amistoso: 2-2 vs. Santos, 2-0 vs Dorados, 1-3 vs Mazatlán y 2-0 vs. Querétaro.

TOLUCA

Altas: Mauricio Isaias (Pachuca), Juan Pablo Domínguez (Necaxa), Fernando Piñuelas (San Luis) y Robert Morales (Cerro Porteño)

Bajas: Jorge Rodríguez (Necaxa), Sebastián Saucedo (Juárez), Brayan Angulo (Puebla), Carlos González (Tijuana), Oscar Haret Ortega (Juárez), Jorge Torres Nilo y Gustavo Gutiérrez.

Amistosos: 0-0 vs América, vs. Pumas (s/resultado) y 1-1 vs. Puebla

UNAM

Altas: Nathan Silva (Atlético Mineiro)

Bajas: Marcos García e Higor Meritao (Querétaro); Brian Figueroa (Mineros) y Diogo De Oliveira (Plaza Colonia)

Amistosos: 1-2 vs Puebla, vs. Cruz Azul (s/resultado), vs. Juárez (s/resultado) y vs. Toluca (s/resultado)