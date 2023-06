La imperdible declaración de Santiago Giménez sobre ser o no ser titular en la Selección Mexicana

Santiago Giménez la rompió en Europa en el último semestre, sin embargo, en la Selección Mexicana todavía no tiene la oportunidad del rol protagónico.

Este tema, de no ser titular en el Tricolor, al goleador azteca no le inquita, pues asegura que, ya vendrá su momento y cuando este llegue, él deberá estar preparado para aprovecharlo.

“Yo lo primero es que, no me creo mejor que nadie, ni peor que nadie, simplemente trato de dar el máximo en lo que me toque jugar, no soy nadie para exigir un puesto de titular, simplemente sigo órdenes del director técnico.

“Yo juego por mi país, estoy dispuesto a lo que me toque dar y dar el máximo, después lo llegue a pasar fuera de mis manos, no lo tengo en control, dejo todo en manos de Dios, sé que las oportunidades llegan, entonces en ese sentido estoy muy tranquilo y sigo trabajando para cuando me toque dar la mejor versión de mi”, dijo.