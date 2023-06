Rayados con la ‘Guardia en Alta’

Como ya es bien sabido, en el Club América no cayó nada bien que su ex director Técnico Fernando Ortiz haya asumido como estratega rayado, tan es así que se publicó en diversos medios que las “formas” mediante las cuales el Monterrey contrató al ‘Tano’ Ortiz y sus auxiliares no fueron las mejores.

Todo parecía indicar que ya había quedado atrás la polémica suscitada y que se agotó la discusión entre las partes, sin embargo, para sorpresa de todos, en las últimas horas se publicó, en un medio de comunicación de alcance nacional, que se practicó una Auditoria al interior del Club y como resultado de la misma se encontraron diversas irregularidades, las cuales, al parecer, apuntan a uno de los ex empleados del club que actualmente se encuentra en el equipo Rayado.

Pues bien, aunque pareciera que lo antes dicho no tiene ninguna trascendencia en el seno del equipo regiomontano, genera mucho ruido el hecho de que, aunque ya pasó mucho tiempo desde la salida del ‘Tano’ Ortiz del Club América, en el nido de Coapa se siga hablando de sus ex empleados.

Algo poco común en el mundo del futbol.

Si a esto le sumamos que los dueños del América tienen un peso importante en la Federación Mexicana de Fútbol, podemos rebotar en el dicho coloquial de: “piensa mal y acertaras”.

¿Esto le jugará en contra a los Rayados?

Solo el tiempo lo dirá. Lo que es un hecho, es que Monterrey tendrá que jugar con la ‘’Guardia Alta’’, para no dar cabida a polémicas arbitrales que a la postre les juegue en contra.

Escrito por Luis Aguillón.