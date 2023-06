¿Los aficionados de México fueron injustos con Diego Cocca en su paso por la Selección?

Cada vez que hay un cambio de entrenador en un equipo de fútbol, sea del gusto o no del promedio de la afición, generalmente la esperanza de cambios positivos respecto al técnico anterior se hace presente en las tribunas y en la opinión pública. En México estos últimos meses no fue la excepción.

Tras el fracaso en el Mundial de Qatar 2022 al mando de Gerardo «Tata» Martino quién dejó el cargo, la FEMEXFUT fue en busca de un nuevo director técnico, la danza de nombres empezó a surgir y el candidato que más fuerte sonaba estaba más que claro: Diego Cocca.

Pocos días antes de comenzar el Mundial de Qatar, Cocca era oficialmente presentado como entrenador de los Tigres de Nuevo León, tras su exitoso paso por el Atlas en el cual logró sacarlo campeón de 2 ligas después de 70 años y además conseguir el Campeón de Campeones tras 54 años.

Arrancó la Liga y Tigres venía a paso firme en sus primeros 5 partidos con 3 victorias y 2 empates, hasta ese momento, algunos conformes con los planteos del técnico, otros no tanto, la única verdad era que el argentino arrancaba su etapa en el cuadro felino de una manera positiva.

Pasados los primeros 5 partidos, diversos medios de comunicación tanto de México como de Argentina ya empezaban a insinuar la llegada de Cocca a la Selección mexicana, a tan solo 2 meses de haber asumido como técnico de los Tigres.

De un día para el otro, Cocca ya era seleccionador del Tricolor y dejaba abandonado a Tigres de una manera demasiado cuestionada, cuando había prometido que por más que le ofrecieran dirigir a México de una manera tan fácil, el no agarraría al ‘Tri’ porque tenía contrato con los de San Nicolás el cual debía respetar. Incluso se lo había prometido a Mauricio Culebro, presidente de Tigres que se quedaría a dirigir ahí.

Quien escribe esta nota es hincha de Racing Club, por lo hecho en mi club tiene mis respetos y ha sido generalmente un tipo que sabía plantear los partidos y si bien solía cometer errores groseros, la realidad es que nos sacó campeones de otra Liga en el año 2014.Diego Cocca con excepción de Racing y Defensa y Justicia no le ha ido demasiado bien en otros equipos de la Argentina.

Pero por lo hecho en México y precisamente en el Atlas se demostró que podía darle nuevos aires a la Selección, al momento de negociar su llegada al Tri estaban presentes su representante y socio Christian Bragarnik y por supuesto, Alejandro Irarragorri (presidente de Grupo Orlegui, propietario del Atlas y del Santos Laguna y del Consejo de Asamblea de la FEMEXFUT).

Rodrigo Ares De Parga y el presidente de la Federación Juan Carlos «La Bomba» Rodríguez dieron el OK y el técnico argentino empezaba su era en la selección de México.

El negocio ya estaba hecho…y Cocca dirigió sus primeros partidos de Nations League y amistosos. Si bien no había perdido ningún partido, se cuestionaba muchísimo su capacidad para dirigir en el Tri, más aún luego del empate 2-2 frente a Jamaica en el Estadio Azteca por la fase de grupos de la Nations League.

A Cocca lo usaron de chivo expiatorio y es muy evidente, apenas perdió 3-0 el clásico frente a los Estados Unidos y fue echado y descartado al otro día luego de tan lamentable presentación. La culpa no es del técnico argentino, sino de la pésima actualidad de México y de gran parte de sus directivos…entre ellos el mismo Ares De Parga, Jaime Ordiales, etc.

La Bomba Rodríguez anunció un comunicado como cual cadena nacional de un Presidente de la Nación, en el que la planificiación y liderazgo del cuerpo técnico del Tri había sido como algo que no gustó entre los directivos además de la derrota contra los vecinos del Norte.

La pregunta final es… ¿Fue injusta la gente de México con Cocca? Una gran parte de la afición lo fue…ya que no es el culpable del pésimo momento del Tri, los procesos deben respetarse y más aún si recién comienzan. De un día para el otro no se puede cambiar radicalmente todo… Scaloni en Argentina no hizo una selección exitosa de hoy para mañana, llevó un tiempo, cambiar jugadores ir probando nuevos talentos y combinarlos con los veteranos de la selección rioplantense.

La afición de Tigres hizo bien en enojarse con Diego Cocca por haberlos dejado tirados a tan solo 5 partidos de haber asumido en el cuadro de la UANL…claro está que el no cumplió con lo pactado al llegar al norte del país.

Con la Selección fueron injustos para con él y por supuesto que al mismo tiempo se dejó usar con tal que el negocio sea redondo…eso sí el mismo ahora negociará la indemnización que le corresponde con los de traje y corbata.

Escrito por Magno Ezequiel Ojeda.