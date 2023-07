Definido el rival de México en Cuartos de Final de la Copa de Oro

Luego de haber culminado todos los partidos de la primera fase de la Copa de Oro, la Selección Mexicana ya conoce a su próximo adversario en la fase de Cuartos de Final.

El Tricolor de Jaime Lozano se verá las caras ante Costa Rica, combinado que se clasificó en su último cotejo al golear 6-4 a Martinica.

El juego está programado para el sábado 8 de julio a las 19:30 horas en el AT&T Stadium

El resto de partidos son los siguientes: Panamá vs. Qatar, Guatemala vs Jamaica y Estados Unidos vs. Canadá.