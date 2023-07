Julián Quiñones a la Selección Mexicana

Hay aficionados románticos que piensan que la Selección Mexicana debe estar formada exclusivamente con futbolistas mexicanos.

Pero otros, opinan que al Tricolor deben ir los mejores y si hay un naturalizado, esto no debe ser problema pues al final tiene los mismos derechos.

Hace semanas, Germán Berterame levantó la mano, ahora Julián Quiñones, dos opciones muy buenas para el cuadro azteca.

“México me abrió las puertas para convertirme en la persona que soy ahora. Y creo que la manera de agradecerle por todo es jugando en la Selección Mexicana, aportando lo mejor de mí, devolviendo lo que me han dado”, dijo el nuevo futbolista de las Águilas del América en entrevista para TUDN.

“Platiqué con (Diego) Cocca, fue quien me llamó, me dio la oportunidad y yo le dije que sí porque lo respeto mucho y también todo lo que vivimos es muy importante para mí. Decidí aceptar. Las cosas se están dando, ya pasé mi examen (de naturalización), estamos esperando nada más que llegue la carta. La verdad que si fuer difícil el examen, ni algunos mexicanos lo hubieran podido pasar. Se me dio la oportunidad y decidí tomarlo”, señaló