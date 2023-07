La Generación de Cristal Invade al Futbol

Recientemente acaba de entrar en vigor la Ley Anti Dibu Martínez, la cual refiere que»El guardameta defensor debe permanecer en la línea de meta, de cara al lanzador, entre los postes, sin tocar los postes, el travesaño ni la red de la portería, hasta que el balón haya sido pateado. El arquero no debe comportarse de forma que distraiga injustamente al pateador, retrasar la ejecución del tiro o tocar los postes, el travesaño o la portería», lo que se traduce en que, el portero no puede distraer para nada al pateador de ninguna manera, ya se tocando alguno de los postes, agarrando la red y menos hablarle o gesticular.

Por lo cual, con esta nueva ley, una vez más atentan contra el espíritu del futbol, le están quitando lo divertido al juego, no se dan cuenta las personas a las cuales se les ocurren esas reglas que acaban con el ingrediente fundamental que tiene el futbol, cual es, la emoción, y por cierto, hablando de los creadores de esas reglas, quienes serán?, quien carajo les dijo a esos tipos de la FIFA o de la IFAB, (en inglés significa International Football Association Board) que necesitábamos ese tipo de reglas en el juego?, seguramente son personas que nunca en la vida han pisado o un campo de futbol o peor aún no siquiera les gusta este deporte.

Si bien, ya han pasado muchos años desde que Carlos Salvador Bilardo dijo que “El fair Play, es un invento de los ingleses”, queda en claro que, esas palabras siguen vigentes, ya que con este tipo de reglas, vuelven aburrido al futbol, el futbol nos gusta por las emociones que vivimos, tenemos que explicarles que el futbol no es un partido de tenis, una ópera ni mucho menos estamos yendo a tomar el té de las 5, es el juego de la pelota señores, y aunque nos gusta ver jugadas vistosas o goles espectaculares, también gozamos con esa actitud desfachatada y retadora como la del dibu Martínez entre algunos otros, por favor no acaben también con eso.

Tal parece que, quieren convertir el partido de futbol en una ida al teatro, y no deberíamos permitirlo, como en otras tantas cosas en la vida, da la impresión que la generación de cristal está metiendo mano en el futbol, queriendo imponer una agenda que claramente no corresponde, no basto con obligar a que ambos equipos salten juntos al terreno de juego, cuando antes era tan bonito ver un recibimiento de los hinchas a su equipo, después llego el VAR a querer robotizar el futbol, inclusive en México han prohibido la entrada de banderas y trapos a la tribuna, se están acabando el folclore del futbol, eso que a los hinchas tanto nos gusta y nos apasiona y que gracias a ese cumulo de emociones a otros cuantos los hace millonarios a costa de nuestros sentimientos, y la verdad es k eso al futbolero no le importa que otros cuantos se hagan ricos, pero lo que si nos importa es lo que se metan con la esencia de nuestro FUTBOL.