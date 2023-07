El ultimátum del PSG a Mbappé

En PSG no se andan con rodeos en torno al futuro de Kilyan Mbappé…

En medio de la presentación como técnico de Luis Enrique, Al Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain tuvo que responder las preguntas de rigor sobre el caso de Kylyan.

“Nuestra posición es muy clara. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero debe firmar un nuevo contrato. No podemos permitir que se vaya gratis. Él no está pensando en marcharse gratis. Si alguien ha cambiado su cabeza, no es nuestra culpa”

“Kylian debe decidirse en una semana o dos como máximo. Si no firma un nuevo contrato, la puerta está abierta”, señaló el mandatario.