La decadencia de los clubes grandes del fútbol mexicano y la actual hegemonía de los regios.

Desde hace unos años que los colosos del fútbol mexicano no vienen dando la talla en cuanto a jerarquía de sus plantillas y mucho menos en logros deportivos tan a menudo como debieran estar acostumbrados América,Guadalajara,Cruz Azul y Pumas.

Para tomar un análisis más en profundidad de la situación de cada uno de ellos,debería tomar caso por caso desde el que suele conseguir más campeonatos no solo de Ligas sino del resto de competencias casos como el de América y Cruz Azul,o el de las Chivas que tuvo en los últimos 10 años aquella etapa de ensueño bajo la dirección técnica de Matías Almeyda y de los Pumas de la UNAM que no consiguen un título desde el Clausura 2011.

Debemos tener en cuenta que en México,los clubes grandes no han sido a lo largo de la historia tan hegemónicos en cuanto a conseguir campeonatos como lo hacen otros grandes en otros países,teniendo en cuenta en países como Costa Rica donde los titulos generalmente se reparten entre 3 clubes (Herediano,Alajuelense y Saprissa);en países de Sudamérica como Uruguay donde el futbol esta ampliamente monopolizado por Nacional y Peñarol;en Europa como el caso de España entre Barça,Real Madrid y Atlético Madrid,Portugal con Benfica,Sporting Lisboa y Porto;en Escocia solo suelen festejar seguido Celtic y Rangers;etc.

América ha estado unos 37 años entre 1928 a 1966 sin conseguir un título de liga,Cruz Azul entre 1997 a 2021 estuvo 23 años sin conseguir el máximo galardón del país,las Chivas consiguen generalmente una liga cada 10 años y la actual racha negativa de Pumas se extiende a 12 años sin ser monarca de la Liga Mx.

Los clubes grandes del país ya no invierten fuertemente en sus plantillas como solían hacerlo hasta los primeros años de la década de 2010,y a la inversa los clubes regiomontanos como Tigres y Monterrey han tomado la posta de la gloria al generar mayores inversiones económicas a sus equipos de fútbol y poder hacerse un lugar muy grande en el balompié nacional.Han comprado figuras de diversos países del mundo como Francia,Brasil,Argentina,Uruguay,entre otros que han hecho que sus clubes inpongan respeto a la hora de pelear campeonatos y cruzarse en duelos frente a los denominados grandes del país.

¿Alcanza para Rayados o Felinos ser denominados grandes? Desde mi punto de vista considero que no,ya que tener una década ganadora pero en el último tiempo cuando eran clubes como por ejemplo Tigres que peleaba siempre los descensos y desde el año 2011 a la fecha se convirtió en un club mega ganador.

La historia directamente no se negocia y por razones que los clubes considerados grandes desde sus fundaciones ya nacieron ganadores cosa que no ha sucedido como tal,ni en Tigres ni en Monterrey.Una sola buena década no puede cambiar toda una historia.

Tengamos en cuenta que Toluca por ejemplo tiene más titulos de liga que Pumas y Cruz Azul,pero nunca se discutió la disyuntiva de si debiera ser o no considera como club grande.