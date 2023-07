Jaime Lozano sobre su continuidad en la Selección Mexicana

El futuro se traza día a día, así es la filosofía de Jaime Lozano, el hoy técnico de la Selección Mexicana.

Por lo pronto, el ‘Jimmy’ se focaliza en ganar la Copa de Oro, un título que, según sus propias palabras no le garantiza su continuidad.

“Creo que (ganar Copa Oro) no me garantiza nada y perderla tampoco, así me siento, pero hay que ganarla porque me considero un técnico ganador.

“Me considero una persona ganadora y aquí hay muchos igual y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para regresar la copa a casa”, dijo en entrevista para TUDN.

Este sábado, justo a las 19:30 horas, México enfrenta a Costa Rica en los Cuartos de Final de la Copa de Oro.